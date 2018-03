Olympicu lahkumine jätab börsi kiratsema

Armin Karu viib oma raha ilmselt mõnele suurele turule, aga hea oleks, kui kohalik väikeinvestor talle järele sajatama ei jääks, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Loomulikult on Armin Karul ja Jaan Korpusovil õigus oma varaga teha seda, mis nad õigeks peavad, selge see. Eeldatavasti vajavad nad raha uuteks investeeringuteks, ja see on igati arusaadav. Vägagi tõenäoliselt ei investeeri nad seda 130 miljonit aga Eestisse.

Äripäevale teeb muret see auk, mis Tallinna börsile pärast Olympicu lahkumist maha jääb. Tegemist on ühe kohalike investorite lemmikaktsiaga, mis on paljude väikeinvestorite portfelle – ka dividendidega – kosutanud pikkade aastate jooksul. Mõelge vaid veel, mis saab siis, kui Tallink ka minema läheb, ja teid haarab must masendus: niigi pisitillukene ja mitte just ülearu likviidsusega hiilgav börs jääb ilma oma kaubeldavamatest ja säravamatest aktsiatest. Muidugi võib kohalik väikeinvestor kaubelda ka Londoni või New Yorgi börsil, kuid kohaliku kapitalituru toimivusest sõltub väikeinvestorluse elujõud.

Väikeinvestorid ei lepi



Tõsiasi, et Karu ja Korpusov müüvad oma kahepeale 64protsendise osaluse alla selle hinna, mida nad analüütikute hinnangult turult päriselt saaksid, võiks viidata sellele, et raha uus paljunemise koht on juba ära otsustatud ning sinna on seda kiiresti vaja.



Isegi kui Karu ise kaubaga rahul on, pole seda hulk väikeinvestoreid. Toimetus mõistab neid väikeinvestoreid, kes kohe müüma ei tõtta, vaid ootavad, et pakkumine paremaks läheks. Sest 1,9 eurot aktsia kohta lõhnab tõepoolest natuke nagu mütsi pähetõmbamise katse, isegi kui Karu ise seda õiglaseks püüab rääkida. Analüütikute hinnangud on ikka üksjagu kõrgemal.

Pealegi on ajaloolisest kogemusest kohe kõrvale võtta Telia näide. Väikeinvestorid arutavadki juba kibeda irooniaga, kes siis seekord kohtusse läheb. Küll aga võib OEG ülevõtjate pakkumine iseenesest ju paremaks minna ka ilma kohtuta, 1,9 eurot on esialgne hind, mis tormijooksu vaevalt põhjustab. Samas pole nendel väikeinvestoritel, kellele kuulub väike hulk aktsiaid ja kes õigluse jaluleseadmisse ülearu aega ja energiat panustada ei soovi, ilmselt põhjust ebalikviidseid aktsiad pikalt hoidma jääda.

OEG on olnud siinses mastaabis edukas ja hästi juhitud firma – viimane on andnud väikeinvestoritele kindluse, et nende rahaga käiakse hästi ümber.

Seda vähem rõõmustab neid asjaolu, et 2017 dividende käsitletakse praeguse ostupakkumise osana: väikeinvestoritele tundub see sama väheootuspärane kui aktsiate hindki ning nende hinnangul pole see midagi muud kui kasumi jätmine ostjale. Küllap läheb raha Olympic Entertainment Groupi laienemiseks mõnes sellises maailmanurgas, kus on turg on kordades suurem kui meil siin.

Eesti on Karu jaoks ikka liiga väike olnud. Ida-Euroopas laienemise katsed pole siiamaani kõik ühtviisi edukad olnud. Poolas, Rumeenias ja Valgenes on läinud suisa kehvasti. Seekord on Armin Karu siht ilmselt mõni tublisti suurem ja vähemate piirangutega turg.