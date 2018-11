Riigifirmade kohtuvaidlus näitab riigi nõrkust omanikuna

Eraomanik ei lubaks oma kahel ettevõttel kohtus vaielda, kuid minister Kadri Simson kas ei suuda või ei soovi riigi esindajana omaniku huve kaitsta.

Foto: Anti Veermaa

Möödunud nädal tõi avalikuks kahe riigifirma tüli, kui Eesti Raudtee esitas varem EVR Cargo ärinime kandnud kaubaveofirma Operail vastu kohtusse hagiavalduse, milles nõuab 6,4 miljoni euro tasumist. Vaidlus käib tehniliste detailide üle, kuid selle keskmes on viimase kolme aasta jooksul osaliselt saamata jäänud kasutustasu.

Äripäev leiab, et ühele omanikule kuuluvad ettevõtted peaksid saama oma asjad klaaritud ka kohtuväliselt. On maksumaksja raha ja kohturessursi põhjendamatu raiskamine lahendada vaidlust kohtus, kui piisama peaks osaliste tõsisest vestlusest ministri kabinetis.

Nii Eesti Raudtee kui ka Operail on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi haldusalasse kuuluvad äriühingud. Kuigi tegu on kahe iseseisva ettevõttega, on neil ometi ühine omanik – Eesti riik ehk maksumaksjatena meie kõik. See tähendab, et mõlema ettevõtte kõrgeim juhtimisorgan ehk aktsionäride üldkoosolek asub Tallinnas Suur-Ameerika tänaval majandus- ja taristuministri kabinetis. Just selles kabinetis oleks tulnud vaidlus lahendada.