Ettevõtetel tasub valmistuda lepinguta Brexitiks

Suurbritannia ja Euroopa Liidu lahutus ilma Brexiti-leppeta oleks kulukas ja ebamugav, kuid muutub iga päevaga järjest tõenäolisemaks.

Eilseks kavandatud Brexiti leppe hääletus Suurbritannia parlamendi alamkojas lükati edasi, kuna seda oleks suure tõenäosusega oodanud häving. Selle asemel sõitis Briti peaminister Theresa May Haagi ja Berliini, et pidada Hollandi ja Saksa valitsusjuhiga kõnelusi Brexiti kokkuleppe päästmise üle. Euroopa temaga aga uusi läbirääkimisi avada ei soovi. Brittide jaoks ühtki head lahendust ei paista – valikus on kas lahkumine ilma leppeta või tingimustel, mis siseriiklikult äärmiselt ebapopulaarsed.