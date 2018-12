Üllas eesmärk ei õigusta inimestest ülesõitmist

Eesti viljakate põllumaade kaitsmise nimel ei tohi bürokraadid jõhkralt üle sõita kümnete tuhandete maaomanike õigustest, kirjutab Äripäev aasta viimase lehe juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Riik kavatseb uue seadusega keelata ehitamise maadel, mis on tunnistatud väärtuslikuks põllumaaks. Ühtlasi peavad omanikud vältima nende maade metsastamist ehk neile kohaldub niitmiskohustus. Seaduseelnõu kaalukusest annab tunnistust fakt, et see puudutab ligi kahte kolmandikku kogu Eesti põllumajanduslikust maast ja 90 000 maaomanikku.