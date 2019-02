Elagu riigi tõhusad nähtamatud teenused!

Lõpuks ometi hakkab riigiasutustesse jõudma teadmine, et seadus ei keela pakkuda mõistlikku avalikku teenust, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Riigi teenused on vahel korraldatud nii ebamõistlikult, et neid on lausa piin kasutada. See puudutab ka näiteks sotsiaalkindlustusametit. Abi vajav patsient on üks, aga toetussüsteeme kolm: taastusravi, sotsiaalne rehabilitatsioon ja töö rehabilitatsioon. Nüüd on sotsiaalkindlustusamet käivitanud pilootprojekti Haapsalus, et need üheks tervikuks siduda. Laiemalt on amet võtnud suuna inimesekesksele lähenemisele ja teenuste n-ö nähtamatuks muutmisele. Näiteks, miks peaks invaliid pidevalt tõestama, et talle ei ole vahepeal jalg tagasi kasvanud? Või pensionär kirjutama avaldusi, et elab üksi, kui riigil on selle kohta piisavalt andmeid?