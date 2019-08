Eesti juhtimine pole Helmete pere siseasi

EKRE tegutsemine on muutunud nii jõhkraks, et ohustab Eesti kui demokraatliku õigusriigi alustalasid, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Äripäev leiab, et EKRE on pendli löönud nii kaugele, et paratamatult järgnev tagasilöök ei võimalda valitsusel tegusalt jätkata, mistõttu oleks Eesti huvides selle laialisaatmine. Kui varem võis isa-poega Helmete käitumist võtta nagu klassinurgas puuksutajat, nagu kirjanik Andrus Kivirähk tabavalt võrdles, pea ära pöörata ja loota, et ehk lõpetab ta selle ära, siis nüüd on üpris selge, et seda ei juhtu. Vastupidi, müristamine on läinud üha valjemaks ja paistab, et ühe suure kärakaga see näitemäng nüüd ka lõpeb. EKRE paneb iga korraga gaasi juurde ja vaatab, kas tal seda teha lubatakse. Peaminister Jüri Ratas ei saa huligaani korrakutsumisega hakkama, sest tol pole oma käitumise muutmist kavaski olnudki.