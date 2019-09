Nuti-Taavetid astuvad globaalsete Koljatite vastu

Volkswageni kohtuasi loob pretsedendi mõtlemises – kahju kandjad saavad otsida õigust ka suurte korporatsioonide vastu, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Olgu tulemus milline tahes, Äripäeva hinnangul loob petutarkvaraga Volkswageni grupi autode kaasus igal juhul pretsedendi mõtteviisis. Nii füüsilised kui ka juriidilised isikud on avatud majandusruumi tingimustes globaalse haardega ettevõtete kliendid. On oluline teadmine, et kui kauba või teenuse kvaliteedi osas esineb sulaselge pettus, saavad Taavetid vajadusel ka Koljatite vastu minna.