Ametiühingud tõmbavad majandusele käsipidurit

Soome streigilaine näitab süsteemset probleemi heaoluühiskonnas, mis ajaloolise tausta tõttu Eestit ei ähvarda, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Soomes algas 11. novembril streigilaine, mis ähvardab laieneda ja mõjutab majandussidemete tõttu ka Rootsit ja Eestit. Tallink ja Finnair jätavad reise ära, kaubaveod on häiritud, Soome kaubalaevastik on pea täielikult seiskunud. Tänu teiste valdkondade ametiühingute toetusstreikidele saab Soome iga päev miljonikahjusid. Streigid algasid sellest, et 700 postitöötajat taheti liigutada madalama palga ja kehvemate tingimustega kollektiivlepingu alla. Samuti ärritasid inimesi juhtide kõrged tasud. Kui kätte jõuavad teiste kollektiivlepingute kehtivuse tähtajad, võivad streigid jätkuda veel pikalt. Olukorra kohatist grotesksust peegeldab Iltalehtis välja toodud tõik: eile oleks merendustöötajate jõulupidu võinud ära jääda, kui see poleks plaanitud mitte Eesti, vaid Soome lipu all seilavasse laeva.