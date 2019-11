Soome streik lööb ka eestlastel plaanid sassi

Praegune streik on lapsemäng selle kõrval, kui esmaspäeval Soome sadamates tööst keeldutakse. Foto: Liis Treimann

Soome Posti töötajate vastasseisu tööandjaga toetavad streigid ähvardavad esmaspäeval vallutada uusi valdkondi. Need estlased, kellel käib kaubavahetus Soomega, on juba praegu probleemi ees.

Soome kaubalaevastik jääb sadamasse, lennujaamade töö ja Helsingi bussiliiklus on häiritud, kui enne esmaspäeva Soome postifirma töötülis lahendust ei leita. Postitöötajate streigi põhiküsimus on see, milline kollektiivleping peaks postitöötajate töötingimusi reguleerima.