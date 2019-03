Soome postifirma pakub koondatutele tööd Tallinnas

Soome ametiühingud nõuavad Eestisse kolimise teemal aru riigilt, kes on postifirma enamusosanik. Foto: Andras Kralla

Soome postiveofirma Posti koondab kokku 59 töökohta ja pakub neile tööd Tallinnas loodavasse kontorisse.

Talouselämä kirjutab, et töötajatega läbirääkimiste lõpptulemusena luuakse Tallinna 14 töökohta. Ettevõtte Soomest koondatud töötajatele pakutakse võimalust minna tööle teisele poole Soome lahte, kuhu rajatakse administratiivkeskus.

„Pakume toetatud võimalust siirduda tööle Tallinna, kui see töötajale sobib,“ andis Posti majandus- ja finantsjuht Tom Jansson pressiteates teada.

Soome posti- ja logistika valdkonna ametiühing PAU väidab, et Posti pakub töötajatele võimalust jätkata koondamise järel tööd Tallinnas kohalikule tasemele vastavate palkadega. Liit on sellisest pakkumisest ebameeldivalt üllatatud.

„Kas see ongi Soome töötajate tulevik? Meid saadetakse piiri taha tegema tööd teab millistel tingimustel, kui ainult ettevõtted saaksid kulud alla?“ küsib valdkonna usaldusisik Mirja Sandberg.

Kuulujutte, et Posti töökohad viiakse Tallinna, on olnud juba 2017. aastat peale, kui Postil oli käsil eelmised läbirääkimised ametiühingutega, kirjutas Kauppalehti. Avalikkusesse jõudis info, et Posti kaalub 314 töökoha Tallinna kolimist aastaks 2020. Siis kinnitas ettevõte, et töökohti Tallinna ei kolita.

Tom Jansson ütles, et Tallinna pakutakse kohta eelkõige teeninduskeskusest koondatutele, kirjutas Talouselämä.

Kuivõrd Posti omanik on 50,1 protsendi ulatuses riik, nõuabki ametiühing järgmisena riigilt tegutsemist.