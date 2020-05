Tähtis võistlus, millel valitsus ei proovigi osaleda

Eesti majanduse kaks hiidu, Bolt ja Tallink, on kriisis triivinud valitsuses puhuvatest tuultest mõjutatuna eri suunas. Ühtpidi annab see huvitava võimaluse näha, kumma teekond kujuneb edukamaks, kuid paraku kätkeb niisugune eksperiment endas riski, et Bolti või mõne teise Maarjamaa päritolu idufirma „laev“ sõidab ühel päeval teise riigi lipu all, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Tallink sai riigilt laenu, Bolt ei saanud. Soome eraldas sel nädalal idufirmade heaks 250 miljonit eurot selleks, et nood ei peaks osalusi maha müüma, samas kui Eesti valitsust hakati juba eriolukorra alguses hurjutama selle eest, et ta ei tähtsusta sedasorti ettevõtteid. Need on otsused, milles joonistavad välja meie riigi juhtide hoiakud ja eelistused ning mis eristavad neid teiste maade valitsuste omadest.