Absurd on parem kui rassism

Maailma suurima kosmeetika ja ilutoodete firma L'Oreali (LRLCF) otsus lõpetada sõnade whitening ehk valgendama ning fair ehk hele oma toodete kirjelduses võib tunduda esmapilgul absurdne, kuid investorile ja ühiskonnale on see hea märk, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Niisamuti on aktsionäri vaatest igati positiivne suurte voogedastusplatvormide Netflixi (NFLX) ja HBO otsus ajutiselt peatada mõningate rassimissugemetega linateoste näitamine. Maailma populaarseima rollimängu kirjastaja Wizards of the Coast on otsustanud eemaldada mängu fantaasiavõistluste stereotüübid, mida võiks käsitleda rassistlikena. Või siis Johnson & Johnson (JNJ), Unilever (UL) – vaid mõned näited suurettevõtetest, keda George Floydi mõrv ja sellega kaasnenud protestilained on pannud oma toodangud ja brändingut üle vaatama.