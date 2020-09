Rahu, meid ei ähvarda teine dot-com mull

Foto: Anti Veermaa

Viimaste päevade järsud võnked USA aktsiaturul ja kohati üle mõistuse kasvanud tehnoloogiasektori ettevõtete aktsiate hinnad ei ole kindlasti põhjus börsidelt kapituleerumiseks, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Tehnoloogiaindeks Nasdaq 100 on aasta algusest eurodes arvestatult kallinenud tubli 20% ja märtsi põhjast koguni 50%. Sektori raskekaallased ehk nn FANGAM aktsiad (Facebook, Amazon, Netflix, Google, Apple ja Microsoft) on näidanud veelgi paremat minekut. Vähe sellest, just neile võlgneb hea tüki oma tänavusest tootlusest nii Nasdaqi kui ka suuremaid USA ettevõtteid koondav S&P 500 indeks.