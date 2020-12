Valitsuse segased keelud õõnestavad õigusruumi

Foto: Anti Veermaa

Kui homse osas valitseb tervisekriisi tõttu niigi teadmatus, ei tohi valitsemisvastutust kandvad riigijuhid seda oma ebamäärasuste otsustega täiendavalt suurendada, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Äripäev tuletab vabariigi valitsusele südamele koputades meelde, et vabale turule ei mõju miski halvemalt kui ebastabiilsus ja ebakindlus. Keskkond, kus me ei tea, milline üleüldse saab olla ettevõtjate õigustatud ootus edasise tegutsemisvabaduse osas. Kui kevadise eriolukorra ajal manitsesid mitmed õigusasjatundjad riiki lukustades mitte põhiseadust karantiini panema, siis aasta lõpupäevad on tekitanud olukorra, kus seadused de jure küll kehtivad, aga de facto valitseb järjest suurem määramatus.