Pihtas – ja põhjast lahti! Meil on jälle lootust

Foto: Anti Veermaa

Lockdown'i lukuaugust paistab jälle valgust, epidemioloogiline olukord annab lootust, mis tõotab ettevaatlikku optimismi ka majanduses, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Suessi kanalisse takerdunud hiiglaslik konteinerlaev Ever Given ja selle päästeoperatsioon on kui tabav, pihtas-põhjas-metafoor iseloomustamaks COVID-19 piirangute lõksu jäänud majandust. Laev ise näitab maailma globaalsust (Jaapani alus, Taiwani operaator, Panama lipp, rahvusvaheline meeskond); kinnijäämine peegeldab ühe teguri (nagu viiruse) mõju kogu maailmale; lahtilükkamine omakorda paneb elu jälle käima, aga normaalsus taastub aja jooksul.