T1, katse kaks – võib-olla palju edukam

Foto: Anti Veermaa

Ehkki T1 kaubanduskeskusega läks sedapuhku niimoodi, ei maksa selle koha väljavaadetest liiga kaugele ulatuvaid järeldusi teha, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Ei, Tallinn pole valmis. Ka kaubanduskeskuste poolest mitte. T1 pankrotti minek ei näita seda, et linn on ostukeskusi täis ja rohkem ei mahu, ning see pole öeldud üksnes selleks, et vaaterattaga keskuse lähedal pesitsev Ülemiste vanake ei hakkaks vett paisutama.