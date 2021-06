Tühistame sisserände kvoodi

Eesti majanduse arengut ja konkurentsivõimet pidurdav välismaalaste sisserände kvoot tuleks visata ajaloo prügikasti, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Eesti sisserände piirarv on tänavu 1315, mis on ühe võrra suurem kui mullu. Sarnaselt iga aastaga sai see ka tänavu täis mõne tunniga – lisatööjõu vajadus kasvava majanduse ja vananeva rahvastikuga riigis on jätkuvalt kõrge.