Ootuseid ületanud majanduskasv on Euroopas ainulaadne

Investeeringute kasv oli esimeses kvartalis laiapõhjaline, kuid silma torkab 71% kasvanud ettevõtete investeeringud sõiduvahenditesse, mille taga tasub kahtlustada ka Bolti uue autorenditeenuse käivitamist. Foto: Liis Treimann

Esimeses kvartalis 5,4 protsenti kasvanud majandus ületas kõigi analüütikute ootusi, teine kvartal võib tulla veelgi kiirem, kuid ennekõike on Eesti Euroopa kontekstis ületamatu fenomen. Selle põhjusena võib suuresti välja tuua aga ühe mullu kasutatud abimeetme mõju.

Kui tavapäraselt käib inflatsiooni ja teiste majandusnäitajate juurde hoiatus, et kasv näib väga suur, sest võrdlusbaas on madal, siis seekord rühkis majanduskasv ülesmäge nii palju, et ületas isegi kriisieelse taseme, tõus oli ka võrreldes kaks aastat tagasi registreeritud tulemustega. Veel pool aastat tagasi oodati Eestis esimese kvartali puhul pigem nullseisu või isegi langust.