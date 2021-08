Juhtkiri

Äripäev

2. august kell 13:48 Jaga lugu:







Nüüd tuleb värvata, mitte edutada!

Foto: Anti Veermaa

Oluline pole mitte kõlavate nimede lahkumine, vaid uute inimeste leidmine, kes suudavad ministeeriume mõõdetavate tulemustega juhtida, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Sotsiaalministeeriumis pandi pead avalikkuse (ja ka poliitilisel) survel lendama, kuid oleks vale jääda liiga pikalt seda tulevärki imetlema. Äripäeva meelest on koroonakriis, eriti just vaktsineerimise korraldamise faas, näidanud, et sotsiaalministeerium vajab põhjalikku sisekaemust ning uusi ideid. Seepärast on kõige olulisem, kes tulevad asemele, millised eesmärgid uutele tippametnikele seatakse ja kuidas nende töö tulemuslikkust mõõdetakse. Leiame, et kõik see peaks olema läbipaistev ja avalik.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099