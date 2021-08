Mind sünnitati siia ilma vanemate eest hoolitsema?! Millal see kokkulepe tehti? Minu eostamisel?

Lastele vanemate eest hoolitsemise kohustuse panek on vana talukultuuri pärand. Eesti seadusest tuleks see iganenud säte välja võtta, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Äripäev ei mõista rahvuslaste ja pensionisamba lõhkujate arusaama, nagu oleks inimeste pensiosambaks ja tuleviku investeeringuks tema lapsed. Teise samba kaotamisel käis see vaidlus juba ühiskonnast üle, tänu ettevõtja Raivo Heinale on teema nüüd siis taas lahvatanud. „Arvestada ja lootagi sellele, et lapsed vanaduses aitavad, on minu meelest küüniline. Niiviisi ei tohiks mõelda, sest lastel on oma tööd, oma pered ja lapsed, keda ülal pidada. Jääda vanaduses nende peale lootma on vale!“ põrutab Hein.