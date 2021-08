Juhtkiri

Äripäev

16. august kell 10:41 Jaga lugu:







Mitte lühikesed käed, vaid piinlik kõrvulukustav argus

Foto: Anti Veermaa

Afganistan on taas Talibani kontrolli all. Eestil lasub kohustus ja vastutus teha kõik meist sõltuv nende inimeste turvalisuse heaks, kes on meiega koos panustanud Afganistani julgeolekusse ja kodanikuühiskonda – see algab asüüli võimaldamisest, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Äripäeva meelest on häbiväärne, et seni pole isegi selgelt välja öeldud, et aitame neid inimesi, kes on meiega koos Afganistanis tööd teinud, kelle elu ja tervist Talibani rajatav šariaadiseadustel põhinev islamiriik juba neil minutitel otseselt ohtu seab. Seda tuleb teha koos kinnitusega, et tõlgid, õpetajad, meedikud ja teised leiavad Eestist varjupaiga. MTÜ Mondo on sügavalt mures afgaanide pärast, kes on koos nendega tütarlaste koole pidanud, tegelenud sünnitusabi ja muude tervishoiuteemadega aastast 2008.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099