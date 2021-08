Tõnu Palm SKP kasvust: olümpiakulla vääriline tulemus, aga tipp on läbi

Luminor Eesti peaökonomist Tõnu Palm tõdes, et Eesti teise kvartali 12,9protsendiline majanduskasv on Euroopa riikide võrdluses kuldmedali vääriline tulemus, kuid märgid näitavad, et kasvu kõrgpunkt on ületatud.