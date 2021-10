Juhtkiri

Tartus võiks Äripäeva meelest Eesti 200-le võimaluse anda

Erakonna Eesti 200 juht Kristina Kallas. Foto: Tanel Meos

Uue tulija avanssi kasutav ning praeguse seisuga kindlalt järgmise riigikogu koosseisu purjetav Eesti 200 on muutusi sooviva valija silmis ahvatlev variant, kuid see veel ei tähenda, et hääl lähebki talle. Ent Tartus võiks küll lasta „kahesajastel“ näidata, kas nad on tegudes sama tublid kui sõnades, leiab Äripäev juhtkirjas.

Väide, et pole mitte kedagi, kelle poolt valida, on peaaegu sama vana kui jutt sellest, et noorus on hukas. Ning eks poliitikas lähegi uut verd ja värskeid ideid tarvis. Sellest tulenebki üpriski kopsakas avanss, mis jalad alla saanud uuele poliitilisele jõule antakse. Aga ...

