Juhtkiri

Äripäev

11. oktoober kell 11:00







Äripäev soovitab Pärnus valida Isamaad

Andres Metsoja. Foto: Andras Kralla

Pärnus on valijal võimalus kaaluda tõsiste kandidaatide vahel ning otsust ei pruugi olla kerge langetada, kuid meie vaekauss langeb Isamaa kasuks, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Äripäev tahab suvepealinna puhul kõigepealt poliitikuid kiita. Pärnu majanduslik tähtsus Eestis on seoses Rail Balticu raudtee perspektiiviga kasvamas, kui liita juurde sadam, ajakohastatud lennuväli ja arenev Via Baltica, ning sellest on erakonnad hästi aru saanud.

