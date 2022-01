Ühes asjas on meil parim valitsusjuht, juhtumisi ülitähtsas asjas

Peaminister Kaja Kallas on välispoliitikas näidanud sisu ja jõudu. Seesama aus julgus tuleb tal leida ka riigisisestes küsimustes, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Kaja Kallas on korraga mitme tule all. Opositsioon mõistagi ründab, aga ka koalitsioonipartner õiendab ja valjuhäälseid pahandajaid jagub Reformierakonnaski. Äripäev soovib siinkohal juhtida tähelepanu, et kriitikat võib ja tulebki teha – oleme meiegi juhtinud tähelepanu puudustele , aga see ei tähenda tingimata nii-öelda püha ürituse lõppu.