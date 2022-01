Andrus Ansip: Eesti maksis halbade otsuste eest 3000 liigsurmaga

Ekspeaminister, Euroopa Parlamendi liige Andrus Ansip Foto: Andras Kralla

Oleme Eestis kriiside lahendamisel olnud üldiselt õigel teel, aga otsuseid oleks pidanud tegema märksa varem ja need võinuks ka targemad olla, ütles ekspeaminister, Euroopa Parlamendi liige Andrus Ansip Äripäeva raadios.

“Oleksime võinud olla esimeste hulgas, aga kahjuks mitmes valdkonnas me ei ole seal,” märkis ekspeaminister. Ansipi sõnul kaotas Eesti oma positsiooni vaktsineerimisel, mis päädis häbiväärse juhtumiga terviseameti külmkappides. “Me olime eespool Soomest, aga oskasime kaugele-kaugele maha jääda. Teame, et on väga tugev korrelatsioon riigi vaktsineerituse taseme ja suremuse vahel. Soomlastel praktiliselt liigsuremust ei ole, Eestis suri 3000 inimest mullu rohkem kui ülemöödunud aastal,” märkis Ansip.

