Läänel tuleb ühtsust näidata mitte ainult täna sõjapõgenike eest hoolitsedes, vaid panna paika homsed mängureeglid, mis ei võimaldaks korruptiivsel oligarhe kasutaval režiimil enda üle võimust võtta, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Kui Ukraina sõja järel taastub business as usual, õieti niisugune business, nagu maailm seda tundis enne Venemaa agressiooni algust 24. veebruari 2022, satume vihma käest räästa alla. See on koht, kuhu me sattuda ei taha, mida tuleb meil igal tasandil ja ajahetkel välja öelda. Selgitada, kuni on häält ja suu liigub. Viia reaalsust meie Lääne partneriteni, nagu me varemgi oleme juhtkirjas toonitanud