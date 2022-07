Juhtkiri

Saagu meist kõigist kapienergeetikud

Foto: Anti Veermaa

Kõik mõistlikud ja jõukohased sammud selleks, et oma energiatarbimist kahandada, on praegusest olukorrast välja ujumise jaoks sama vältimatult vajalikud nagu adekvaatsed riigipoolsed kompensatsioonid, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Kui majandus- ja taristuministri ülesandeid täitev justiitsminister Maris Lauri n-ö õpetas inimesi aknaid toppima ehk viitas valitsuse pressikonverentsil, et energia säästmiseks tuleb kõigil oma kodud termoregulaatorite ja aknatihenditeni üle vaadata, siis kommenteerijad sotsiaalmeedias ja mujalgi väga ei halastanud. Reformierakondlaste varasemaid väljaütlemisi – näiteks peaminister Kaja Kallase tähendust, et tema pensionäridest vanemad ei vaja toetusi – arvestades mõjus see suure osa avalikkuse jaoks ootuspäraselt kui mõisapreili soovitus süüa leiva nappides kooki. Kärmelt tulid hüüatused, et Eesti vajab energeetikas pädevat pikka plaani, ning sealt edasi sajatused justnagu lõputu küünlapäevana kestvate koalitsioonikõneluste aadressil.

