4000eurosele elektrile pole häid vabandusi. Tegutsegem!

Kaja Kallas: elektribörsilt lahkumine oleks egoistlik ja maksaks meile kätte

Valitsuse ministrid rõhutasid valitsuse pressikonverentsil, et rekordilise elektri hinna põhisüüdlane on vähene pakkumine turul. Samuti lubati, et rekordkõrget elektri hinda ei peaks kandma tavainimene.