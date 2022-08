Artikkel

Kaja Kallas: elektribörsilt lahkumine oleks egoistlik ja maksaks meile kätte

Peaminister Kaja Kallas Foto: INTS KALNINS

Valitsuse ministrid rõhutasid valitsuse pressikonverentsil, et rekordilise elektri hinna põhisüüdlane on vähene pakkumine turul. Samuti lubati, et rekordkõrget elektri hinda ei peaks kandma tavainimene.

Peaminister Kaja Kallas ütles, et nõudluse ja pakkumise osas on probleemid eelkõige pakkumise poolel. “Eilne ülikõrge 4000 eurone MWh hind on olnud ootamatus ja täiusliku tormi tulemus. Oluline on, et konkurentsiamet uurib, kuidas sellised probleemid said tekkida,” rääkis Kallas ning lisas, et tähtis on välja selgitada, kas toimus turu manipuleerimine.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev