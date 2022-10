Juhtkiri

Äripäev

Hirmust tuleb rääkida, et seda mitte karta

Foto: Anti Veermaa

Varem hoiduti tuumaohust rääkimisest, et mitte külvata asjatut masendust ja paanikat. Nüüd, vastupidi, sellest justnimelt tulebki rääkida, et hoida ära asjatut masendust ja paanikat, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Hirmu kohta on maailmas palju vanu tarkusi ja öeldud ajaloos hulgaliselt kuulsaid sõnu. Näiteks Ameerika Ühendriikide 32. president Franklin D. Roosevelt lausus oma inauguratsioonikõnes: "Ainus, mida me kartma peame, on meie hirm".

