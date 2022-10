Juhtkiri

Äripäev

Aitab äkki sellest munadel käimisest?!

Foto: Anti Veermaa

Kuna audiitorite maine on viimasel ajal kahjustada saanud, ei saa arvutusekspertide hillitsetud lähenemine enam senisel kujul jätkuda, samme tuleb astuda nii seaduse täpsustamise kui kutse-eetika tasandil, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Kui audiitor avastab ettevõtte majandusaasta aruandes nähtavaid ebaselgusi, seaduserikkumistest rääkimata, tuleb need selgelt esile tuua. Äripäeva hinnangul sarnaneb audiitorite tegevus vaatamata (ja osaliselt tänu) sõnades seatud erakordselt kõrgetele kutse- ja eetikastandarditele liialt munadel kõndimisega. Mädamunagi saab soovi korral kirjeldada kui muna, ehkki see on söögikõlbmatu ja levitab paha haisu. Teisisõnu jäävad audiitori märkused kas liiga üldisteks või esitatakse need eraldi aruandes juhtkonnale, mille võib kahtlustava silma eest seifisügavusse peita.

