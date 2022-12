Tahame puhast Tallinna, mitte mingit TäPut

Anna mõisale uus elu!

Mõisakompleksid on suured rajatised ja nende korrastamisel tuleb tihti lähtuda muinsuskaitsereeglitest ja tööd ning kulu on palju, suuresti kujuneb sellest eluülesanne – taasluua hoone uus ilu ja hiilgus ning täita see uue sisuga.

