Mugavat äraolemist ärgu valitsus lootkugi

Uus koalitsioonilepe – hirmuvärinaks polnudki (eriti) põhjust

It's the economy, stupid! Täna avaldatud uus koalitsioonilepe on "kui-raha-pole-koalitsioonilepe" ja sellisena võetuna tundub see Äripäevale suures plaanis mõistlik. Detaile loomulikult on, kirjutab Äripäev juhtkirjas.