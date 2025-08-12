Äripäev
Äripäev
  • OMX Baltic−0,09%296,5
  • OMX Riga0,22%916,71
  • OMX Tallinn−0,08%2 036,65
  • OMX Vilnius0,00%1 208,54
  • S&P 500−0,25%6 373,45
  • DOW 30−0,45%43 975,09
  • Nasdaq −0,3%21 385,4
  • FTSE 1000,37%9 129,71
  • Nikkei 2252,71%42 954,61
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,39
  12.08.25, 06:00

Toetuseta jäänud korteriühistu võitis kohtus IT-käkiga hakkama saanud riiki

Kunda korteriühistu haldur ei leppinud ebaõiglusega, mis mullusel kortermajade renoveerimistoetuse jagamisel ilmnes, ning sundis pärast pikka vaidlust riiki oma otsust muutma. Ta loodab, et see julgustab teisigi ühistuid astuma riigi vastu.
Mullu sügisel kartis Kundas asuva Pargi 8 korteriühistu haldur Kairi Raudberg, et vaatamata pingutustele jääb vilets maja renoveermiata, siis nüüd on väljavaated juba palju paremad.
  • Mullu sügisel kartis Kundas asuva Pargi 8 korteriühistu haldur Kairi Raudberg, et vaatamata pingutustele jääb vilets maja renoveermiata, siis nüüd on väljavaated juba palju paremad.
  • Foto: Liis Treimann
“See oli super uudis. Ma prognoosisin, et kohtuvaidlus sellel aastal veel käib, et mingisuguse otsuseni jõuab äkki järgmise aasta alguses, võib-olla tulevad sealt veel edasikaebamised,” rõõmustas Kundas asuva Pargi 8 korteriühistu haldur Kairi Raudberg. Tema visa võitlus võib tuua nüüd ühistule 700 000eurose toetuse.
Mullu sügisel kartis Kundas asuva Pargi 8 korteriühistu haldur Kairi Raudberg, et vaatamata pingutustele jääb vilets maja renoveermiata, siis nüüd on väljavaated juba palju paremad.
