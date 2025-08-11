Eesti toidutööstuse kaerajook pääses Starbucksi

Kaerajoogitootja Yook sai Eesti esimese toidutööstusena maailma suurima kohvikuketi Starbucks koostööpartneriks. Yooki tegevjuhi Katre Kõvaski sõnul viis saavutuseni töövõit.
- Yooki Türi tehases toodetud kaerajooki saab nüüd osta ka Türgis, sõnas ettevõtte juht Katre Kõvask.
- Foto: Erakogu
Katre Kõvask
teatas eile, et Yook
Productioni kaerajook on pääsenud Türgis Starbucksi valikusse. “Suur samm on astutud ja Yooki koostöö Starbucksiga sai alguse Türgis Ankara linnas,” ütles Kõvask kommentaaris Äripäeva teemaveebile Tööstusuudised
.
Ta lisas, et protsess on kestnud 10 kuud ja nõudnud palju tööd, läbirääkimisi ja enesetõestust.
Pressiteate vahendusel teatas Yook Production, et Türgi turul on Yook Kõvaski sõnul praeguseks juba kanda kinnitanud, esindatud suurimates jaemüügikettides ja laieneb veelgi.
Kõvaski sõnul on Türgi oma 80 miljoni elanikuga ja arenenud kohvikukultuuriga olnud Eesti ettevõtte radaril juba üle aasta, “kuid lõppkokkuvõttes on ikkagi toode, partner, hinnakujundus ja tarneahel need kuldvõtmekesed, mis avavad uksi”.
Kaerajoogitootja Yook Production alustas tööd Türil eelmise aasta veebruaris. Ettevõte plaanib projektvõimsuse 20 miljonit liitrit kaerapiima ühes vahetuses aastas saavutada 3‒5 aastaga. Yooki teatel on tegemist viimaste aastate ühe suurima uue investeeringuga Eesti toiduainetetööstusesse – Eesti ettevõtjatest omanikud paigutasid regioonis uudse tehase käivitamisse üle 16 miljoni euro.
Ettevõtte suurim osalus kuulub Armin Karu
le (56,77%), väiksemad osalused on Martin Kangur
il (21,37%), Paavo Pettai
l (17,92%) ja Mark Eikner
il (14,83%).
Kuhu saatis Yook eelmisel nädalal veel esimese konteineri kaerajooke ja millistel turgudel loodab Eesti ettevõte jõuda järgmisena lepinguteni, saab lugeda Tööstusuudistest
.
