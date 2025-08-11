Äripäev
  • OMX Baltic−0,09%296,5
  • OMX Riga0,22%916,71
  • OMX Tallinn−0,08%2 036,65
  • OMX Vilnius0,00%1 208,54
  • S&P 5000,08%6 394,75
  • DOW 300,01%44 179,86
  • Nasdaq 0,07%21 465,45
  • FTSE 1000,34%9 126,74
  • Nikkei 2251,85%41 820,48
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,7
  • 11.08.25, 16:31

Oleg Ossinovski: tulumaksu tõstmine on suur viga

Skinest Grupi omaniku Oleg Ossinovski hinnangul ei too tulumaksu tõstmine 24 protsendini Eestile kasu, vaid hoopis kahju, kuna maksulaekumised vähenevad.
Ettevõtja Oleg Ossinovski soovitab valitsusel tulumaksu tõstmise asemel valida teine lahendus, kui on soov suurendada maksutulu.
  • Ettevõtja Oleg Ossinovski soovitab valitsusel tulumaksu tõstmise asemel valida teine lahendus, kui on soov suurendada maksutulu.
  • Foto: Andras Kralla
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Juhtkiri
  • 11.08.25, 14:50
Maksurahas suplev valitsus peab tulumaksu kergitamisest loobuma
Äripäeva arvates peab valitsusliit loobuma järgmise aasta algusesse plaanitud tulumaksumäära tõstmisest 24%-le. Selleks loob eelduse riigieelarvesse prognoositust parem maksulaekumine.
Uudised
  • 07.08.25, 13:48
Michal on valmis parema maksulaekumise korral ära jätma tulumaksu tõusu
Kõige tõenäolisem rakendus prognoositust suuremale maksurahale on selle kulutamine kaitsekulutusteks, kuid järgmise aasta tulumaksutõusu ärajätmine võiks siiski olla arutelu teema.
Uudised
  • 05.08.25, 15:51
Maksulaekumine ületab kõrge kaarega riigi plaane
Tänavu esimese poolaastaga laekus riigikassasse makse 14% enam kui mullu samal ajal. Sellega on maksulaekumine kasvanud üle kahe korra kiiremini, kui planeeritud riigieelarves.
Börsiuudised
  • 13.07.25, 10:29
Majandusteadlane: Eesti majandusel takistab buumimast keskpärasus
Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina ja LHV makroanalüütik ja majandusteadlane Triinu Tapver kirjeldasid InvesteerimisFestivalil Eesti majanduse makropilti. Mis meid siis ees ootab?
  • 11.08.25, 13:46
Töötukassa aitab areneda nii tööandjal kui tööotsijal
Igaüks teab, et kui töö otsa saab, tuleks end töötukassas töötuna arvele võtta. Aga kasu saavad töötukassast ka tööandjad, ent nendest võimalustest teatakse palju vähem. Töötukassa tööandjate teenuste osakonna arendusjuht Illinor Siebold selgitab, millistel juhtudel võiks töötukassa uksele koputada tööandjad ja kuidas see neid aidata saab.

1
Uudised
  • 08.08.25, 15:23
Koos erisoodustusmaksuga läksid tervisekassa suvepäevad maksma 135 000 eurot
2
Majandustulemused
  • 10.08.25, 14:58
Eesti üks suuremaid autovedajaid kaotas kasumist pea poole
3
Uudised
  • 09.08.25, 06:00
Vaidlustega vaevatud Tartu magusa ala arendusele kumab uus lootuskiir
Linnaarhitekt: leidsime Atlantise omanikega kompromissi
4
Saated
  • 08.08.25, 09:23
Kolm aastat miinuses olnud Jalmar Vabarna ootab sel nädalavahetusel pööret
5
Suur lugu
  • 09.08.25, 06:00
Suur töötus Eesti filmitööstuses: “Teneti” järeltõugetega sai hea aeg läbi
Tänavu on langenud filminduses kokku mitu halba asja
6
Intervjuu
  • 09.08.25, 18:11
Heiti Hääl ootab riigilt garantiid: siis turureegleid ei muudetaks

Börsiuudised
  • 11.08.25, 17:12
Tallinna börsi kukutas LHV, Wall Street analüüsis kiibitootjate ja USA valitsuse vahelist lepet
Majandustulemused
  • 11.08.25, 16:39
E-Piim vaidleb Hollandi partneriga miljonite nimel. “Väga kahetsusväärne”
Uudised
  • 11.08.25, 16:31
Oleg Ossinovski: tulumaksu tõstmine on suur viga
Uudised
  • 11.08.25, 15:31
Estlinki kaabli purustanud laeva juhid said kriminaalsüüdistuse
Investor Toomas
  • 11.08.25, 15:19
Apple küll üllatas, kuid pilved paistavad endiselt tumedad
  • PRO
Saated
  • 11.08.25, 15:15
Ehituses annavad buumerid teatepulka üle: "Juhatused muutuvad üha nooremaks"
Juhtkiri
  • 11.08.25, 14:50
Maksurahas suplev valitsus peab tulumaksu kergitamisest loobuma
Saated
  • 11.08.25, 14:00
Nipid teenindajale, kuidas keerulises olukorras eri tüüpi klientidega hakkama saada
Aasia ja Austraalia müük hakkab edenema tänavu, sest toidutööstuse nõuded on karmimad kui rahvusvahelisel relvakaubandusel, ütles E-Piim Tootmise juht Jaanus Murakas.
E-Piim vaidleb Hollandi partneriga miljonite nimel. “Väga kahetsusväärne”
Ettevõtja Oleg Ossinovski soovitab valitsusel tulumaksu tõstmise asemel valida teine lahendus, kui on soov suurendada maksutulu.
Oleg Ossinovski: tulumaksu tõstmine on suur viga
Apple’i virtuaalreaalsuse prillid Vision Pro pole andnud ettevõttele uut kasvumootorit.
Apple küll üllatas, kuid pilved paistavad endiselt tumedad
Aasia ja Austraalia müük hakkab edenema tänavu, sest toidutööstuse nõuded on karmimad kui rahvusvahelisel relvakaubandusel, ütles E-Piim Tootmise juht Jaanus Murakas.
E-Piim vaidleb Hollandi partneriga miljonite nimel. “Väga kahetsusväärne”
Soome piirivalve eskortis tankeri Eagle-S Soome vetest välja märtsis.
Estlinki kaabli purustanud laeva juhid said kriminaalsüüdistuse
Kui liikleja käitub ohutult ja teiste suhtes andestavalt, siis ei ole ka maanteel põhjendamatult aeglustajad tema jaoks probleem, leiab transpordiameti peadirektor Priit Sauk.
Transpordiameti juht kiiruskaamera ees pidurdajatest: kõigega ei jõua tegeleda
Maksurahas suplev valitsus peab tulumaksu kergitamisest loobuma
Maksurahas suplev valitsus peab tulumaksu kergitamisest loobuma
Kopenhaageni börsil noteeritud Ørsted teatas esmaspäeval, et plaanib pakkuda olemasolevatele aktsionäridele uusi aktsiaid.
Taani suurima energiaäri rahakaasamine viis aktsia vabalangusse
Sõõrumaa mereäärset kvartalit ehitab Bildgren Ehitus
Sõõrumaa alustas Tallinna mereäärse 200miljonise ärikvartali ehitusega
Viise, kuidas töötukassa abiks saab olla, on väga erinevaid. Näiteks tullakse appi siis, kui ettevõtet on vaja toetada muutuste olukorras, kus arendatakse uusi teenuseid või murtakse uuele turule.
Töötukassa aitab areneda nii tööandjal kui tööotsijal
LHV Groupi aktsia kukkus 0,17 miljoni eurose käibega 0,7%.
Tallinna börsi kukutas LHV, Wall Street analüüsis kiibitootjate ja USA valitsuse vahelist lepet
Tallinna Sadama aktsia hind on sel aastal kerkinud 12,3% ja ettevõte maksis välja ka 0,073 eurot dividendidena.
Sel nädalal oluline: viis asja, mida oodata
Eleving Groupi tegevjuhi Modestas Sudniuse sõnul jätkatakse inveteerimist uutele turgudele sisenemiseks.
Auto- ja tarbimislaenude äri Eleving tegi rekordilise poolaasta
Carol ja Daniel Wildermuth olid tänavuse investeerimisfestivali ühed välisesinejad.
Wall Streeti abielupaar müüs oma villa Floridas ja kolib Tallinna, et avada siin oma äri
Nasdaq liitindeks tegi reedel uue rekordi.
Wall Street lõpetas nädala võidukalt

Kaja Kallas leiab Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindajana, et enne Donald Trumpi ja Vladimir Putini kohtumist peab Euroopa panema paika oma tegevusplaani.
Uudised
  • 10.08.25, 17:31
Kaja Kallas kutsub erakorraliselt kokku Euroopa välisministrid
“Inimesel peab ju elus huvitav olema,” arvab suurettevõtja Heiti Hääl, kes muu hulgas võttis eelmisel aastal ette adrenaliinirohke meresõidu huuthide rünnakutega kuulsaks saanud Punasel merel.
Intervjuu
  • 09.08.25, 18:11
Heiti Hääl ootab riigilt garantiid: siis turureegleid ei muudetaks
Äripäev jäädvustas Rain Laane esimest tööpäeva toonases haigekassas 2017. aastal.
Suur lugu
  • 08.08.25, 16:29
“Ärge olge kontrollifriigid!” IT-valdkonnas armastatud juht lahkub tervisekassast maksumaksja vaenlasena
Eesti üks suuremaid autovedajaid kaotas kasumist pea poole
Majandustulemused
  • 10.08.25, 14:58
Eesti üks suuremaid autovedajaid kaotas kasumist pea poole
Tartus Holmi kvartalis on praegu suurim ja tuntuim maamärk Emajõe ääres Kaarsilla juures asuv Atlantise maja.
Uudised
  • 09.08.25, 06:00
Vaidlustega vaevatud Tartu magusa ala arendusele kumab uus lootuskiir
Linnaarhitekt: leidsime Atlantise omanikega kompromissi
Kümme aastat hiljaks jäänud. Vanahärra Enno Zimmer tahab Telialt oma raha.
Uudised
  • 09.08.25, 17:04
Nädala lood: Telialt raha välja võidelnud aktsionärid jäid pimedusse, investor Toomas ostab kukkuvat nuga
Enne 2019. aastat, haigekassa päevil, oli asutuses kaks tänuüritust aastas.
Uudised
  • 08.08.25, 15:23
Koos erisoodustusmaksuga läksid tervisekassa suvepäevad maksma 135 000 eurot
Viise, kuidas töötukassa abiks saab olla, on väga erinevaid. Näiteks tullakse appi siis, kui ettevõtet on vaja toetada muutuste olukorras, kus arendatakse uusi teenuseid või murtakse uuele turule.
Töötukassa aitab areneda nii tööandjal kui tööotsijal

Rekordilise juulikuu taustal laiutab portfellis must auk
Investor Toomase tund
Rekordilise juulikuu taustal laiutab portfellis must auk
00:00
Heiti Hääl pikas intervjuus: Eesti majandusele tehti korvamatut kahju
Kuum tool
Heiti Hääl pikas intervjuus: Eesti majandusele tehti korvamatut kahju
00:00
Rain Laanest sai Kristen Michalit päästev õlekõrs
Äripäev eetris
Rain Laanest sai Kristen Michalit päästev õlekõrs
Risto Vähi: lahkuvad investorid jätavad kinnisvaraturule pärleid
Ruutmeetrite taga
Risto Vähi: lahkuvad investorid jätavad kinnisvaraturule pärleid
Merko juht: pakkumisi tehakse arusaamatute hindadega
Hommikuprogramm
Merko juht: pakkumisi tehakse arusaamatute hindadega
Baltic Horizoni juht: Postimaja ja Coca-Cola Plaza ostuhuvi jäi ootustele alla
Hommikuprogramm
Baltic Horizoni juht: Postimaja ja Coca-Cola Plaza ostuhuvi jäi ootustele alla
Äripäev jäädvustas Rain Laane esimest tööpäeva toonases haigekassas 2017. aastal.
“Ärge olge kontrollifriigid!” IT-valdkonnas armastatud juht lahkub tervisekassast maksumaksja vaenlasena
Kunda sadama laienemisplaanide vastu sõdiv Elis Riispapp pöördus andmekaitse inspektsiooni, sest avastas, et Viru-Nigula vallavalitsus on teinud registris päringuid tema varast ülevaate saamiseks.
Uudishimulikke ametnikke karistati liigse nuhkimise eest noomitusega
Vald tegi registrisse põhjendamatuid päringuid
Puidutööstuse Barrus juhatuse liige ja tegevjuht Martti Kork ütleb, et ärid jäävad eraldiseisvaks.
Barrus ostis välja kahjumis klaasitootja. “Ehitame midagi ägedat!”
Kümme aastat hiljaks jäänud. Vanahärra Enno Zimmer tahab Telialt oma raha.
Unustatud aktsionärid. Telia käest raha välja võidelnud eestlased jäid pimedusse
Äripäeva küsimused panid Telia meelt muutma
Rahapesubürood üüratu trahviga rünnanud LHV on olnud pikalt asutuse hambus
Rahapesubürood üüratu trahviga rünnanud LHV on olnud pikalt asutuse hambus
“Meil ei ole huvi minna vaidlusesse.“
Pindi Kinnisvara suuromaniku Kalev Roosivälja sõnul mingit maksuskeemi siit otsida ei tasu.
Kinnisvarabüroo jagas äri mitmekümneks tükiks
Maksuamet võib sellisele tükeldamisele viltu vaadata
Heiti Hääl tahab riigilt garantiisid.
Heiti Hääl pikas intervjuus: Eesti majandusele tehti korvamatut kahju
Enne börsile minekut vaja selgust
Põhimõtteliselt on laekunud poole aastaga peaaegu terve aasta maksulaekumiseks planeeritud tõus, näitavad statistikaameti andmed.
Maksulaekumine ületab kõrge kaarega riigi plaane
