Raadiohommikus: kui kalliks saab šokolaad veel minna ja mida plaanib majatootja Ukrainas

Hommikuprogrammi teevad Kristjan Kurg ja Stiine Reintam.

Päev jätkub nelja saatega:

Saates tuleb juttu portfellihaldusest ja portfelli tootluse kasvatamisest. Fondijuhid arutlevad, kui põhjalikult ja mida tuleks portfellis jälgida, et tootlust suurendada. Lisaks tuleb juttu soovitustest, mida peaks investor Toomas oma portfelliga tegema, et tootlust kasvatada.

Saadet juhib Jaan Martin Raik.

12.00‒13.00 “Nimed müügitahvlil”*. Kordame möödunud aasta saadet müügitöö kahest vaatenurgast: kuidas müüjana ise tulemust mõjutada ja mida saab teha juht, et meeskond jõuaks soovitud sihini.

Silver Rooger ja Mardo Kase Dominate Sales ’ist räägivad, kuidas viia ellu regulaarset kõnede analüüsi, treeninguid ja andmetel tuginevat juhtimist, et müügitulemus ei oleks juhuse, vaid süsteemi tulemus.