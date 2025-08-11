Raadiohommikus: kui kalliks saab šokolaad veel minna ja mida plaanib majatootja Ukrainas

Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis räägime toidu tootmisest ja majatootja järgmisest projektist Ukrainas, kuid arutame ka Venemaa ja USA presidentide kohtumise üle.
- Harmeti juht Alo Tamm avab raadiohommikus plaane Ukrainas.
- Foto: Liis Treimann
Kell pool 8 tuleb stuudiosse Orkla müügidirektor Andrei Holm
, kellelt uurime, miks rühivad Kalevi šokolaadide hinnad aina uutesse kõrgustesse ja kuidas saada toidu hindu kontrolli alla.
Kell 8 helistame strateegilise kommunikatsiooni ja julgeoleku asjatundjale Peeter Tali
le, et arutada, mida oodata reedel plaanitud USA presidendi Donald Trumpi ja Venemaa liidri Vladimir Putini kohtumisest.
Kell pool 9 helistame majatootja Harmeti juhile Alo Tamm
ele, et rääkida Harmeti uuest projektist Ukrainas ning laiemalt olukorras majatootjate turul.
Hommikuprogrammi teevad Kristjan Kurg ja Stiine Reintam.
Päev jätkub nelja saatega:
11.00‒12.00 “Investor Toomase tund”.
Külas on riskikapitalifondi Superangel
juht ja partner ning portfellihalduse platvormi Portfellow üks asutajatest Marko Oolo
ning LHV portfellihaldur Kaius Kiivramees
.
Saates tuleb juttu portfellihaldusest ja portfelli tootluse kasvatamisest. Fondijuhid arutlevad, kui põhjalikult ja mida tuleks portfellis jälgida, et tootlust suurendada. Lisaks tuleb juttu soovitustest, mida peaks investor Toomas oma portfelliga tegema, et tootlust kasvatada.
Saadet juhib Jaan Martin Raik.
12.00‒13.00 “Nimed müügitahvlil”*. Kordame möödunud aasta saadet müügitöö kahest vaatenurgast: kuidas müüjana ise tulemust mõjutada ja mida saab teha juht, et meeskond jõuaks soovitud sihini.
Silver Rooger ja Mardo Kase Dominate Sales
’ist räägivad, kuidas viia ellu regulaarset kõnede analüüsi, treeninguid ja andmetel tuginevat juhtimist, et müügitulemus ei oleks juhuse, vaid süsteemi tulemus.
13.00‒14.00 “Eetris on turundusuudised”.
Kuidas panna sotsiaalmeedias enda kasuks tööle nii mõjuisikud kui ka kasutajate loodud sisu? Sotsiaalmeedia konverentsil jagasid oma praktilisi nõuandeid Burger Kingi Baltikumi turundusjuht Heleri Harineem ja Meta Advisory mõjuisikute erikonsultant Anett Veske
.
Harineem jagab kümme konkreetset nõuannet inimeste loodud sisu kasutamiseks ning toob näiteid lahendustest, mis on Burger Kingis hästi toiminud ja mida tasub proovida ka teistel. Veske annab suuniseid, kuidas valida brändiga sobiv mõjuisik ja mida silmas pidada, et koostöö tooks tulemusi.
15.00‒16.00 “Kasvupinnas”.
Augustikuine saade keskendub põllumajandusharidusele. Ülevaate põllumajandushariduse seisust annavad Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli direktor Arnold Pastak
ja Järvamaa Kutsehariduskeskuse direktor Rein Oselin
.
Saadet juhib Juuli Nemvalts.
Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.
