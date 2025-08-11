Äripäev
Telli Äripäev €2.99 kuu
Äripäev
Minu ÄP
  • OMX Baltic−0,09%296,5
  • OMX Riga0,22%916,71
  • OMX Tallinn−0,08%2 036,65
  • OMX Vilnius0,00%1 208,54
  • S&P 5000,00%6 389,27
  • DOW 30−0,36%44 018,67
  • Nasdaq 0,17%21 486,34
  • FTSE 1000,37%9 129,71
  • Nikkei 2251,85%41 820,48
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,63
  • OMX Baltic−0,09%296,5
  • OMX Riga0,22%916,71
  • OMX Tallinn−0,08%2 036,65
  • OMX Vilnius0,00%1 208,54
  • S&P 5000,00%6 389,27
  • DOW 30−0,36%44 018,67
  • Nasdaq 0,17%21 486,34
  • FTSE 1000,37%9 129,71
  • Nikkei 2251,85%41 820,48
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,63
  • 11.08.25, 17:42

Raadiohommikus: kui kalliks saab šokolaad veel minna ja mida plaanib majatootja Ukrainas

Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis räägime toidu tootmisest ja majatootja järgmisest projektist Ukrainas, kuid arutame ka Venemaa ja USA presidentide kohtumise üle.
Harmeti juht Alo Tamm avab raadiohommikus plaane Ukrainas.
  • Harmeti juht Alo Tamm avab raadiohommikus plaane Ukrainas.
  • Foto: Liis Treimann
Kell pool 8 tuleb stuudiosse Orkla müügidirektor Andrei Holm, kellelt uurime, miks rühivad Kalevi šokolaadide hinnad aina uutesse kõrgustesse ja kuidas saada toidu hindu kontrolli alla.
Kell 8 helistame strateegilise kommunikatsiooni ja julgeoleku asjatundjale Peeter Talile, et arutada, mida oodata reedel plaanitud USA presidendi Donald Trumpi ja Venemaa liidri Vladimir Putini kohtumisest.
Kell pool 9 helistame majatootja Harmeti juhile Alo Tammele, et rääkida Harmeti uuest projektist Ukrainas ning laiemalt olukorras majatootjate turul.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Hommikuprogrammi teevad Kristjan Kurg ja Stiine Reintam.
Päev jätkub nelja saatega:
11.00‒12.00 “Investor Toomase tund”. Külas on riskikapitalifondi Superangel juht ja partner ning portfellihalduse platvormi Portfellow üks asutajatest Marko Oolo ning LHV portfellihaldur Kaius Kiivramees.
Saates tuleb juttu portfellihaldusest ja portfelli tootluse kasvatamisest. Fondijuhid arutlevad, kui põhjalikult ja mida tuleks portfellis jälgida, et tootlust suurendada. Lisaks tuleb juttu soovitustest, mida peaks investor Toomas oma portfelliga tegema, et tootlust kasvatada.
Saadet juhib Jaan Martin Raik.
12.0013.00 “Nimed müügitahvlil”*. Kordame möödunud aasta saadet müügitöö kahest vaatenurgast: kuidas müüjana ise tulemust mõjutada ja mida saab teha juht, et meeskond jõuaks soovitud sihini.
Silver Rooger ja Mardo Kase Dominate Sales’ist räägivad, kuidas viia ellu regulaarset kõnede analüüsi, treeninguid ja andmetel tuginevat juhtimist, et müügitulemus ei oleks juhuse, vaid süsteemi tulemus.
13.0014.00 “Eetris on turundusuudised”. Kuidas panna sotsiaalmeedias enda kasuks tööle nii mõjuisikud kui ka kasutajate loodud sisu? Sotsiaalmeedia konverentsil jagasid oma praktilisi nõuandeid Burger Kingi Baltikumi turundusjuht Heleri Harineem ja Meta Advisory mõjuisikute erikonsultant Anett Veske.

Hetkel kuum

  • 08.08.25, 09:23
Kolm aastat miinuses olnud Jalmar Vabarna ootab sel nädalavahetusel pööret
  • 08.08.25, 06:00
Wall Streeti abielupaar müüs oma villa Floridas ja kolib Tallinna, et avada siin oma äri
  • 08.08.25, 15:23
Koos erisoodustusmaksuga läksid tervisekassa suvepäevad maksma 135 000 eurot
  • ST
  • 07.08.25, 12:45
Kärt Vilt: Viru Keskusel on kohustus ja vastutus kestlikult töötada

Artikkel jätkub pärast reklaami

Harineem jagab kümme konkreetset nõuannet inimeste loodud sisu kasutamiseks ning toob näiteid lahendustest, mis on Burger Kingis hästi toiminud ja mida tasub proovida ka teistel. Veske annab suuniseid, kuidas valida brändiga sobiv mõjuisik ja mida silmas pidada, et koostöö tooks tulemusi.
15.0016.00 “Kasvupinnas”. Augustikuine saade keskendub põllumajandusharidusele. Ülevaate põllumajandushariduse seisust annavad Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli direktor Arnold Pastak ja Järvamaa Kutsehariduskeskuse direktor Rein Oselin.
Saadet juhib Juuli Nemvalts.
Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.
Kuulamislingi ja nädala saatekava leiab siit.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Kui liikleja käitub ohutult ja teiste suhtes andestavalt, siis ei ole ka maanteel põhjendamatult aeglustajad tema jaoks probleem, leiab transpordiameti peadirektor Priit Sauk.
  • 11.08.25, 13:54
Transpordiameti juht kiiruskaamera ees pidurdajatest: kõigega ei jõua tegeleda
Ameerika Ühendriikide president Donald Trump
  • 11.08.25, 12:36
Börsiajakirjanik: turud endiselt ei usu Trumpi lubadusi
Majandusteadlane Heido Vitsur
  • 11.08.25, 08:15
Heido Vitsur: toidu käibemaksu teemat pole inimlikult ära seletatud
Tallinna Sadama juht Valdo Kalm
  • 11.08.25, 10:27
Tallinna Sadama juht rõõmustab turismi kasvu üle: ma ei mäleta sellist kuud nagu juuli
Viise, kuidas töötukassa abiks saab olla, on väga erinevaid. Näiteks tullakse appi siis, kui ettevõtet on vaja toetada muutuste olukorras, kus arendatakse uusi teenuseid või murtakse uuele turule.
  • ST
  • 11.08.25, 13:46
Töötukassa aitab areneda nii tööandjal kui tööotsijal
Isamaa erakonna juht Urmas Reinsalu
  • 11.08.25, 11:41
Tallinna linnapeakandidaat Urmas Reinsalu loodab Keskerakonna erikaalu tasakaalustada

Enimloetud

1
Uudised
  • 08.08.25, 15:23
Koos erisoodustusmaksuga läksid tervisekassa suvepäevad maksma 135 000 eurot
2
Majandustulemused
  • 10.08.25, 14:58
Eesti üks suuremaid autovedajaid kaotas kasumist pea poole
3
Uudised
  • 09.08.25, 06:00
Vaidlustega vaevatud Tartu magusa ala arendusele kumab uus lootuskiir
Linnaarhitekt: leidsime Atlantise omanikega kompromissi
4
Saated
  • 08.08.25, 09:23
Kolm aastat miinuses olnud Jalmar Vabarna ootab sel nädalavahetusel pööret
5
Suur lugu
  • 09.08.25, 06:00
Suur töötus Eesti filmitööstuses: “Teneti” järeltõugetega sai hea aeg läbi
Tänavu on langenud filminduses kokku mitu halba asja
6
Intervjuu
  • 09.08.25, 18:11
Heiti Hääl ootab riigilt garantiid: siis turureegleid ei muudetaks

Viimased uudised

Börsiuudised
  • 11.08.25, 18:25
Tesla plaanib siseneda Suurbritannia elektriturule
Uudised
  • 11.08.25, 18:00
Tulumaksu tõus avaldab pensionikogujatele erinevat mõju
Uudised
  • 11.08.25, 17:42
Raadiohommikus: kui kalliks saab šokolaad veel minna ja mida plaanib majatootja Ukrainas
Uudised
  • 11.08.25, 17:35
Eesti toidutööstuse kaerajook pääses Starbucksi
Börsiuudised
  • 11.08.25, 17:12
Tallinna börsi kukutas LHV, Wall Street analüüsis kiibitootjate ja USA valitsuse vahelist lepet
Majandustulemused
  • 11.08.25, 16:39
E-Piim vaidleb Hollandi partneriga miljonite nimel. “Väga kahetsusväärne”
Uudised
  • 11.08.25, 16:31
Oleg Ossinovski: tulumaksu tõstmine on suur viga
Uudised
  • 11.08.25, 15:31
Estlinki kaabli purustanud laeva juhid said kriminaalsüüdistuse
Aasia ja Austraalia müük hakkab edenema tänavu, sest toidutööstuse nõuded on karmimad kui rahvusvahelisel relvakaubandusel, ütles E-Piim Tootmise juht Jaanus Murakas.
E-Piim vaidleb Hollandi partneriga miljonite nimel. “Väga kahetsusväärne”
Ettevõtja Oleg Ossinovski soovitab valitsusel tulumaksu tõstmise asemel valida teine lahendus, kui on soov suurendada maksutulu.
Oleg Ossinovski: tulumaksu tõstmine on suur viga
Apple’i virtuaalreaalsuse prillid Vision Pro pole andnud ettevõttele uut kasvumootorit.
Apple küll üllatas, kuid pilved paistavad endiselt tumedad
Aasia ja Austraalia müük hakkab edenema tänavu, sest toidutööstuse nõuded on karmimad kui rahvusvahelisel relvakaubandusel, ütles E-Piim Tootmise juht Jaanus Murakas.
E-Piim vaidleb Hollandi partneriga miljonite nimel. “Väga kahetsusväärne”
Soome piirivalve eskortis tankeri Eagle-S Soome vetest välja märtsis.
Estlinki kaabli purustanud laeva juhid said kriminaalsüüdistuse
Kui liikleja käitub ohutult ja teiste suhtes andestavalt, siis ei ole ka maanteel põhjendamatult aeglustajad tema jaoks probleem, leiab transpordiameti peadirektor Priit Sauk.
Transpordiameti juht kiiruskaamera ees pidurdajatest: kõigega ei jõua tegeleda
Maksurahas suplev valitsus peab tulumaksu kergitamisest loobuma
Maksurahas suplev valitsus peab tulumaksu kergitamisest loobuma
Kopenhaageni börsil noteeritud Ørsted teatas esmaspäeval, et plaanib pakkuda olemasolevatele aktsionäridele uusi aktsiaid.
Taani suurima energiaäri rahakaasamine viis aktsia vabalangusse
Sõõrumaa mereäärset kvartalit ehitab Bildgren Ehitus
Sõõrumaa alustas Tallinna mereäärse 200miljonise ärikvartali ehitusega
Viru Keskuse kommunikatsioonijuht Kärt Vilt avab saates “Juhtides tulevikku” keskuse tegevusi jätkusuutlikkuse suunas.
  • ST
Kärt Vilt: Viru Keskusel on kohustus ja vastutus kestlikult töötada
Tesla autode müük on languses, mida seostatakse kasvava konkurentsi ning Tesla tegevjuhi Elon Muski poliitilise tegevusega.
Tesla plaanib siseneda Suurbritannia elektriturule
LHV Groupi aktsia kukkus 0,17 miljoni eurose käibega 0,7%.
Tallinna börsi kukutas LHV, Wall Street analüüsis kiibitootjate ja USA valitsuse vahelist lepet
Tallinna Sadama aktsia hind on sel aastal kerkinud 12,3% ja ettevõte maksis välja ka 0,073 eurot dividendidena.
Sel nädalal oluline: viis asja, mida oodata
Eleving Groupi tegevjuhi Modestas Sudniuse sõnul jätkatakse inveteerimist uutele turgudele sisenemiseks.
Auto- ja tarbimislaenude äri Eleving tegi rekordilise poolaasta
Carol ja Daniel Wildermuth olid tänavuse investeerimisfestivali ühed välisesinejad.
Wall Streeti abielupaar müüs oma villa Floridas ja kolib Tallinna, et avada siin oma äri

Äriplaan 2026

Äriplaan 2026

Uurime välja Eesti majanduse arengusuunad 2026. aastal, et ettevõtjatel ja tippjuhtidel oleks, millele tuginedes järgmist aastat planeerida.

Kas eksport ja kaitsetööstuse areng võiksid Eesti majandusele uue käigu sisse aidata? Kuidas näevad Põhjamaade ettevõtjad ja tippjuhid Eesti võimalusi rahvusvahelisel areenil ning kas nad plaanivad siia investeerida? Kuhu investeerivad ning millele tõmbavad pidurit Eesti ettevõtjad? Missugune on riigi äriplaan 2026. aastaks? Kõigile nendele küsimustele saad vastuse 17. septembril Eesti mõjukaimal majanduskonverentsil Äriplaan!

Enda kogemust tulevad Eestisse jagama ülemaailmse ulatusega Rootsi masina- ja metallitööstusettevõte Hanza AB asutaja ja tegevjuht Erik Stenfors ning Telia Company president ja tegevjuht Patrik Hofbauer.

  • Toimumisaeg:
    17.09.2025
  • Alguseni:
    1 k 5 p 14 t
  • Toimumiskoht:
    Tallinn

Hetkel kuum

Kaja Kallas leiab Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindajana, et enne Donald Trumpi ja Vladimir Putini kohtumist peab Euroopa panema paika oma tegevusplaani.
Uudised
  • 10.08.25, 17:31
Kaja Kallas kutsub erakorraliselt kokku Euroopa välisministrid
“Inimesel peab ju elus huvitav olema,” arvab suurettevõtja Heiti Hääl, kes muu hulgas võttis eelmisel aastal ette adrenaliinirohke meresõidu huuthide rünnakutega kuulsaks saanud Punasel merel.
Intervjuu
  • 09.08.25, 18:11
Heiti Hääl ootab riigilt garantiid: siis turureegleid ei muudetaks
Äripäev jäädvustas Rain Laane esimest tööpäeva toonases haigekassas 2017. aastal.
Suur lugu
  • 08.08.25, 16:29
“Ärge olge kontrollifriigid!” IT-valdkonnas armastatud juht lahkub tervisekassast maksumaksja vaenlasena
Eesti üks suuremaid autovedajaid kaotas kasumist pea poole
Majandustulemused
  • 10.08.25, 14:58
Eesti üks suuremaid autovedajaid kaotas kasumist pea poole
Tartus Holmi kvartalis on praegu suurim ja tuntuim maamärk Emajõe ääres Kaarsilla juures asuv Atlantise maja.
Uudised
  • 09.08.25, 06:00
Vaidlustega vaevatud Tartu magusa ala arendusele kumab uus lootuskiir
Linnaarhitekt: leidsime Atlantise omanikega kompromissi
Kümme aastat hiljaks jäänud. Vanahärra Enno Zimmer tahab Telialt oma raha.
Uudised
  • 09.08.25, 17:04
Nädala lood: Telialt raha välja võidelnud aktsionärid jäid pimedusse, investor Toomas ostab kukkuvat nuga
Enne 2019. aastat, haigekassa päevil, oli asutuses kaks tänuüritust aastas.
Uudised
  • 08.08.25, 15:23
Koos erisoodustusmaksuga läksid tervisekassa suvepäevad maksma 135 000 eurot
Viise, kuidas töötukassa abiks saab olla, on väga erinevaid. Näiteks tullakse appi siis, kui ettevõtet on vaja toetada muutuste olukorras, kus arendatakse uusi teenuseid või murtakse uuele turule.
  • ST
Sisuturundus
  • 11.08.25, 13:46
Töötukassa aitab areneda nii tööandjal kui tööotsijal

Podcastid

Rekordilise juulikuu taustal laiutab portfellis must auk
Investor Toomase tund
Rekordilise juulikuu taustal laiutab portfellis must auk
00:00
Heiti Hääl pikas intervjuus: Eesti majandusele tehti korvamatut kahju
Kuum tool
Heiti Hääl pikas intervjuus: Eesti majandusele tehti korvamatut kahju
00:00
Rain Laanest sai Kristen Michalit päästev õlekõrs
Äripäev eetris
Rain Laanest sai Kristen Michalit päästev õlekõrs
Risto Vähi: lahkuvad investorid jätavad kinnisvaraturule pärleid
Ruutmeetrite taga
Risto Vähi: lahkuvad investorid jätavad kinnisvaraturule pärleid
Merko juht: pakkumisi tehakse arusaamatute hindadega
Hommikuprogramm
Merko juht: pakkumisi tehakse arusaamatute hindadega
Baltic Horizoni juht: Postimaja ja Coca-Cola Plaza ostuhuvi jäi ootustele alla
Hommikuprogramm
Baltic Horizoni juht: Postimaja ja Coca-Cola Plaza ostuhuvi jäi ootustele alla
12.08.2025 Spetsialistist juhiks 1
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 1
8 akadeemilist tundi
19.08.2025 Praktilise projektijuhtimise koolitus-baastase
IT Koolitus
Praktilise projektijuhtimise koolitus - baastase
8 akadeemilist tundi
Praktiline projektijuhtimine ja AI võimalused 19.08.25, 16.09.25, 17.09.25, 17.10.25
IT Koolitus
Praktiline projektijuhtimine ja AI võimalused
32 akadeemilist tundi
22.08.2025 Muutuste juhtimise koolitus - praktilised tööriistad
IT Koolitus
Muutuste juhtimise koolitus - praktilised tööriistad
8 akadeemilist tundi
25.08.2025 Eduka enesejuhi oskused
Äripäeva Akadeemia
Eduka enesejuhi oskused
8 akadeemilist tundi
26.08.2025 Suhtlemine konfliktsetes olukordades
Äripäeva Akadeemia
Suhtlemine konfliktsetes olukordades
8 akadeemilist tundi
27.08.2025 AI müügis ja turunduses
Äripäeva Akadeemia
AI müügis ja turunduses
8 akadeemilist tundi
27.08.2025 Spetsialistist juhiks 2
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 2
8 akadeemilist tundi
28.08.2025 Maksukoolitus juhile ja raamatupidajale
Äripäeva Akadeemia
Maksukoolitus juhile ja raamatupidajale
8 akadeemilist tundi
29.08.2025 Power BI Basic Training
IT Koolitus
Power BI Basic Training
8 academic hours
03.09.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele
8 akadeemilist tundi
04.09.2025 Läbirääkimiste praktikum 1
Äripäeva Akadeemia
Läbirääkimiste praktikum 1
8 akadeemilist tundi
Äripäev jäädvustas Rain Laane esimest tööpäeva toonases haigekassas 2017. aastal.
“Ärge olge kontrollifriigid!” IT-valdkonnas armastatud juht lahkub tervisekassast maksumaksja vaenlasena
Kunda sadama laienemisplaanide vastu sõdiv Elis Riispapp pöördus andmekaitse inspektsiooni, sest avastas, et Viru-Nigula vallavalitsus on teinud registris päringuid tema varast ülevaate saamiseks.
Uudishimulikke ametnikke karistati liigse nuhkimise eest noomitusega
Vald tegi registrisse põhjendamatuid päringuid
Puidutööstuse Barrus juhatuse liige ja tegevjuht Martti Kork ütleb, et ärid jäävad eraldiseisvaks.
Barrus ostis välja kahjumis klaasitootja. “Ehitame midagi ägedat!”
Kümme aastat hiljaks jäänud. Vanahärra Enno Zimmer tahab Telialt oma raha.
Unustatud aktsionärid. Telia käest raha välja võidelnud eestlased jäid pimedusse
Äripäeva küsimused panid Telia meelt muutma
Rahapesubürood üüratu trahviga rünnanud LHV on olnud pikalt asutuse hambus
Rahapesubürood üüratu trahviga rünnanud LHV on olnud pikalt asutuse hambus
“Meil ei ole huvi minna vaidlusesse.“
Pindi Kinnisvara suuromaniku Kalev Roosivälja sõnul mingit maksuskeemi siit otsida ei tasu.
Kinnisvarabüroo jagas äri mitmekümneks tükiks
Maksuamet võib sellisele tükeldamisele viltu vaadata
Heiti Hääl tahab riigilt garantiisid.
Heiti Hääl pikas intervjuus: Eesti majandusele tehti korvamatut kahju
Enne börsile minekut vaja selgust
Põhimõtteliselt on laekunud poole aastaga peaaegu terve aasta maksulaekumiseks planeeritud tõus, näitavad statistikaameti andmed.
Maksulaekumine ületab kõrge kaarega riigi plaane
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025