Juhtkiri

Äripäev

8. juuni







Olgu NATO vihmavari nüüd meie spinnaker

Foto: Anti Veermaa

Välisinvesteeringute ja -talentide Eestisse meelitamisel tuleb lisaks keskkonna kujundamisele murda eelarvamusi ja ületada nõrkusi, leides nii üles hoopis enda tugevused, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Sama kaua kui äriringkondades on räägitud välisinvesteeringutest ja spetsialistide puudusest, on kõne all olnud seegi, kui turvalist keskkonda Eesti ettevõtetele ja väärt tööjõule õieti pakkuda suudab. Ehk sõna otseses mõttes füüsilise julgeoleku küsimus. 24. veebruarist 2022, mil Venemaa alustas täiemõõdulist sõda Ukraina vastu, on mitte ainult turismisektoris, vaid ka laiemalt ettevõtluses olnud tunda kõhklusi. See hirm on inimlik ja mõistetav.