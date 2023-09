Juhtkiri

Lühike õpetus, kuidas jõhkra kärpe ajal palku tõsta

Ametnike palgafondi külmutamine innustaks avalikus sektoris efektiivsust otsima ja parimatel seeläbi ka palka tõstma, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Vihula mõisas Exceli ja poliitika vahel singervingerdades riigieelarvet ning eelarvestrateegiat paika panevaid valitsustegelasi jälgides jääb vahepeal mulje, et seltskond inimesi on sunnitööl. Ühest küljest valmistatakse avalikkust justkui ette ebameeldivateks uudisteks, teisalt tahetakse näidata, kuidas pingutatakse palehigis selle nimel, et ikkagi mingi helgem perspektiiv anda – et võinuks veel hullem olla. (Ja see kõik on neetult keeruline, mõistate?!)