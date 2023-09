Veiko Veskimäe valitsusele: võtke nüüd julgus kokku!

Taristuettevõtte Verston juht Veiko Veskimäe. Foto: Raul Mee

Kuigi Eesti riik on jõukam ja elu Eestis on parem kui kunagi varem, siis kahjuks tuleb ka nentida, et Tallinnast Euroopa poole sõidame ikka mööda ohtlikku külateed, kirjutab ehitusettevõtte Verston rajaja Veiko Veskimäe.