Sven Pertens: valitsuse silmis on majandus pelgalt ettevõtjate mure

"Üks suurimaid murekohti on, et valitsuse tasand lahendab justkui "omi", ennekõike riigieelarve puudujäägiga seotud probleeme, ja ettevõtjad lahendavad "enda omi". Tegelikult on meil kõigil üks ja seesama probleem: meie majandus," kirjutab TREV-2 Grupi juht Sven Pertens. Foto: Andras Kralla/Äripäev