Juhtkiri

Äripäev

10. aprill







E-riigi maine laguneb, sellel on tõsised tagajärjed

Foto: Anti Veermaa

Haridus- ja teadusministeeriumis (HTM) paljastunud IT-suutmatus kahjustab Eesti e-riigi mainet, seades löögi alla majandusele üliolulised arendused, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Eksamite Infosüsteemi (EIS) nüüd juba korduval põrumisel on küljes rammus hinnalipik. E-riik ja digitaliseerimine on majanduskasvu seisukohalt vaat et võtmetähtsusega, ent üha järgmistele efektiivsematele lahendustele üleminek nõuab süsteemide usaldusväärsust.