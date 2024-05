Soe kevadetuul sosistab: “N-vi-di-a … ”. Revolutsioon jätkub!

Austerlased ostavad Sõõrumaa välja ühisest gaasiärist

Austria kapitalile kuuluv Aravete Agro ostab ühisest biogaasi tootmisest välja Urmas Sõõrumaa, kes jätab tehingu maksumuse saladuseks. “Ma arvan, et äkki see on meil isegi väike saladus.”

Austria kapitalile kuuluv Aravete Agro ostab ühisest biogaasi tootmisest välja Urmas Sõõrumaa, kes jätab tehingu maksumuse saladuseks. “Ma arvan, et äkki see on meil isegi väike saladus.”