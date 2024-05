Viis aktsiat, millele analüütikud ennustavad lähiajal jagunemist

Siloekspert: söödatootmise hooaeg on avatud

Raadiosaade “Kasvupinnas” keskendub sel korral söödatootmisele. Saatekülaliseks on Smartfor OÜ juhatuse liige, siloekspert Kristiina Märs, kellelt saame teada, mis seisus on meie põllumehed uueks hooajaks vajamineva sööda varumisega ja millised on need kultuurid, mida tasuks kasvatada, et saada kvaliteetne sööt oma veisekarjale.

