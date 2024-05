Toetame restoraniäri vintskeid tegijaid. Hääletame jalgadega!

Häid emotsioone pakkuv külalislahkusettevõtlus püsib ja jääb püsima peaasjalikult tegijate kutsumusel ja entusiasmil, millele sektori puhul tuleb tähelepanu pöörata, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Äripäev tõdeb, et taas värskelt välja jagatud Michelini tunnustused on lisanud Eesti restoranidele nii mainelist kui ainelist väärtust. Oma osa sellest on saanud kogu kohalik horeca, mida maakeeli mõnikord kenasti kõlavalt külalislahkusettevõtluse sektoriks nimetatakse. Ent Michelinist üksi ei piisa, valdkond püsib ja jääb püsima tegijate entusiasmil ning majanduskeskkond võiks just seda hoida ja innustada. Siin on oma roll täita riigil, aga ennekõike tarbija hoiakutel.