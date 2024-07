Tagasi 09.07.24, 15:02 Piisamatuse jäävuse seadust murdes Iseenda (tegeliku) finantsilise tasakaalupunkti otsimine on väga eluterve ja vajalik tegu, mis aitab rahatargaks olemisest rõõmu tunda, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Piisamatuse jäävuse seadust murdes

Foto: Anti Veermaa

Kas te tahaksite mõnel spordialal maailmameistriks tulla? Kui niimoodi lahtiselt küsida, siis ilmselt vastaksid paljud ebalevalt jah. Aga kui veidigi analüütilisemalt, et mitte öelda kriitilisemalt mõtlema hakata, tekivad vastuküsimused, et mis alal siis ikkagi ning mida see tähendaks.

