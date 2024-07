Tagasi 09.07.24, 10:20 Katri Teller: varatu teenindaja võib edukam olla kui suure kõhuga ärimees Investor Katri Teller räägib enda tuttavate näitel, et rahahulk ei korreleeru õnnetundega ja edukas inimene ei pea olema tingimata rikas.

Foto: Mailis Vahenurm

“Mul on üks klienditeenindajast tuttav, tal ei ole hinge taga vist midagi. Tal on pangalaenuga ostetud korter, aga ta on tohutult õnnelik,” kirjeldas Teller.

Finantsvabaduse saavutanud Teller ütleb, et klienditeenindajast tuttav on temaga võrreldes tasakaalukam, rahulikum.

“Rahahulk ei korreleeru õnnetundega,” võtab Teller olukorra kokku.

Ka ütleb ta, et ei suuda edukaks pidada inimest, kes ei hoolitse enda ja oma tervise eest.

“Kui vaatan artikleid, kus on kirjutatud edukast ärimehest ja ta näeb välja selline, et varsti teda ei ole, siis kuidas ma saan öelda tema kohta edukas. See läheb minu põhimõtetega vastuollu,” selgitas Teller.

Teller nendib, et raha on toonud tema ellu siiski kergust ja andnud võimalusi tegeleda meeldivate asjadega.

Endasse investeerimisest, finantsmugavusest ja natuke Hispaania kinnisvarast saab pikemalt kuulda intervjuust.

Küsis Igor Rõtov.

