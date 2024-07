RMK soodusdiil Kirjaneniga on okei, aga saladus selle ümber teps mitte

Riigikontroll väärib tunnustust selle eest, et ta riigimetsa majandamise keskuse (RMK) rutiinse auditeerimise käigus avastas , et RMK on 10 ja enamgi aastat tagasi sõlminud Raul Kirjaneni Graanul Investi, Estonian Celli ning Läti firma Latvijas Finierisega konfidentsiaalsed ajutised kokkulepped, mis tagasid ettevõtetele stabiilselt turust madalama hinnaga puidutoorme. Nagu põhjendas RMK praegune juht , nimetatud kokkulepete tegemise ajal veel kaitseministeeriumi kantslerina töötanud Mikk Marran, siis Eesti riik soovis, et siia tekiksid uued puidutööstusettevõtted. Selleks siis soodsad kontsessioonilepingud.