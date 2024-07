Tagasi 08.07.24, 16:41 RMK juht diilidest Kirjaneniga: tänasel ärimaastikul ei ole suulised kokkulepped mõistlikud Praegu ei oleks võimalik RMK-l teha äri nii, nagu seda tehti 10 aastat tagasi, tunnistas RMK tegevjuht Mikk Marran saates "Kuum Tool", kommenteerides salajasi kokkuleppeid, mida tema juhitud riigitulundusasutus Graanul Investiga sõlmis.

Ühe puiduliigi hinna võrdlus erinevate pikaajaliste klientide puhul.

Foto: Liis Treimann

Eelmisel neljapäeval avaldas riigikontroll auditi, kus on kirjas, et aastatel 2011–2014 on Riigimetsa Majandamiskeskus sõlminud kahe ettevõttega kolm konfidentsiaalset eelkokkulepet, mille sõlmimiseks ei olnud õiguslikku alust. Need ettevõtted on Raul Kirjaneni Graanul Invest ning Läti firma Latvijas Finiers. Eelkokkulepped vormistati hiljem kestvuslepinguteks, mis tagasid ettevõtetele stabiilselt madala hinna kogu viieaastase lepinguperioodi vältel, on riigikontrolli aruandes kirjas.

